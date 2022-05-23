Чернышенко поручил разработать единые стандарты обеспечения связи для ДНР и ЛНР

Для освобожденных территорий ДНР и ЛНР нужно разработать единые стандарты цифровизации и обеспечения связи, шефство над которыми возьмут регионы России. Соответствующее поручение вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко дал Минцифры, сообщает пресс-служба Кабмина.

«В этой работе необходимо использовать лучший опыт регионов, привлекать специалистов из тех субъектов, которые взяли шефство над территориями республик», – сказал министр во время совещания по цифровой трансформации.

По его словам, необходимо исключить использование негосударственных и недостоверных сервисов коммуникации. Чернышенко также дал поручение Минцифры разработать форму сбора данных об используемых в России зарубежных программах.

Ранее Президент Владимир Путин создал специальную комиссию при Совбезе, которая займется обеспечением технологического суверенитета РФ в сфере развития ИТ-инфраструктуры.