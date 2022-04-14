Путин создал комиссию при Совбезе по обеспечению суверенитета в сфере IT-инфраструктуры

В России образована комиссия при Совбезе, которая займется обеспечением технологического суверенитета государства в сфере развития ИТ-инфраструктуры. Соответствующий указ, подписанный Президентом РФ, появился на официальном портале правовой информации.

«Постановляю образовать межведомственную комиссию Совета безопасности РФ по вопросам обеспечения технологического суверенитета государства в сфере развития критической информационной инфраструктуры РФ», — сообщается в документе.

Согласно ему, возглавит новую структуру зампред Совбеза России. В настоящее время эту должность занимает Дмитрий Медведев.