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Ру Тат
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Официальная хроника
14 апреля 2022  20:32

Путин создал комиссию при Совбезе по обеспечению суверенитета в сфере IT-инфраструктуры

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В России образована комиссия при Совбезе, которая займется обеспечением технологического суверенитета государства в сфере развития ИТ-инфраструктуры. Соответствующий указ, подписанный Президентом РФ, появился на официальном портале правовой информации.

«Постановляю образовать межведомственную комиссию Совета безопасности РФ по вопросам обеспечения технологического суверенитета государства в сфере развития критической информационной инфраструктуры РФ», — сообщается в документе.

Согласно ему, возглавит новую структуру зампред Совбеза России. В настоящее время эту должность занимает Дмитрий Медведев.

#Владимир Путин #совбез рф #it-индустрия
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