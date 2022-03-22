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Путешествия и туризм
22 марта 2022  18:11

Чернышенко поручил организовать мониторинг цен на гостиницы и детские лагеря

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Ростуризму, ФАС и Минпросвещения поручено организовать совместный мониторинг стоимости отдыха в отелях и  детских учреждениях, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. Об этом сообщает Правительство России в своем Telegram.

Если при проверке будут выявлены факты необоснованного повышения цен, то ведомства должны будут принять соответствующие меры в рамках своих полномочий.

«Людям важно получить реальную скидку на отдых – как семейный, так и детский. К нам поступают единичные сигналы о завышении», – сказал Чернышенко.

Он также дал поручение Ростуризму провести совещание с представителями отрасли для подготовки к предстоящему туристическому сезону в самое ближайшее время.

Правительство рассчитывает, что поддержка туризма, включающая в себя действующую программу туристического кешбэка и введение нулевого НДС сделают путешествия по стране и отдых более доступными для россиян.

Президент РФ Владимир Путин на совещании с Кабмином 10 марта поставил задачу проработать программу по возврату средств, потраченных на детский летний отдых до мая.

По данным Ростуризма, в 2021 году только за первый месяц работы системы «детского туристического кешбэка» россияне приобрели  250 тыс. детских путевок на 6,7 млрд рублей.

#детский отдых #дмитрий чернышенко #ростуризм
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