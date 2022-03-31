Чернышенко поручил оценить возможность дофинансирования программы кешбэка на путешествия

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко поручил Ростуризму оценить возможность дополнительного финансирования программы туристического кешбэка, так как она получила повышенный спрос среди россиян. Об этом сообщил ТАСС.

«Что касается кешбэка, продления этой программы, я поручил Ростуризму, чтобы они проанализировали динамику и подготовили предложения, потому что, конечно, мы сейчас видим незапланированный повышенный спрос на эту услугу», – сказал Чернышенко на встрече Правительства с туристической отраслью.

Гендиректор туроператора «Алеан» Илья Уманский отметил, что программа туристического кешбэка показала себя в качестве эффективной меры поддержки отрасли, и обратился с просьбой увеличить объем финансирования. По его мнению, осенний период для российского туризма может стать непростым временем.

«Наша просьба: точно не приостанавливать программу, она очень важна для всех нас», – сказал Уманский.

Ранее глава Ростуризма Зарина Догузова на встрече с Кабмином сообщила о том, что туры по программе приобрели уже около 500 тыс. россиян.

Напомним, в 2022 году акция возобновилась благодаря поддержке Президента России Владимира Путина.