Чернышенко: Отношения России и КНР достигли наивысшей точки развития

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На сегодняшний день отношения между Россией и Китаем находятся на самой высокой точке развития, причем приоритетом внешней политики Москвы является укрепление всеобъемлющего стратегического партнерства с Пекином. Об этом заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, сообщает РИА Новости.

«Этот неизменный курс отвечает задачам укрепления добрососедства и обеспечения развития обеих стран», — сказал Чернышенко на 27-м заседании российско-китайской комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств в Пекине.

Ранее Президент РФ Владимир Путин отмечал, что взаимодействие России и КНР в самых разных сферах и на крупных международных площадках демонстрируют беспрецедентно высокий уровень.