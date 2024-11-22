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Чернышенко о КФУ: Горжусь тем, что в ПФО существует такой университет
В Казанском федеральном университете готовят талантливых выпускников, которым предстоит обеспечивать технологическое лидерство России. Об этом заявил заместитель Председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко на торжественном собрании в честь 220-летия КФУ, которое прошло в стенах Театра оперы и балета имени Мусы Джалиля.
«Как куратор Приволжского федерального округа я горжусь тем, что в нашем регионе существует такой университет — с богатой историей и уникальным коллективом преподавателей. Здесь готовят талантливых выпускников, которым предстоит обеспечивать технологическое лидерство России», — подчеркнул Дмитрий Чернышенко, зачитав поздравление Президента России Владимира Путина.
В свою очередь министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков отметил, что развитию новых образовательных программ и исследовательской деятельности способствуют флагманские проекты Правительства РФ, поддержанные Президентом страны. В их числе — «Приоритет-2030», «Передовые инженерные школы» и многие другие. Казанский федеральный университет участвует во всех ключевых государственных программах.
«Опираясь на богатейшее наследие и развивая его, сегодня университет занимает прочное место среди университетов-лидеров и вносит значимый вклад в обеспечение технологического суверенитета страны. Здесь обучаются свыше 50 тыс. студентов, при этом пятая часть — иностранные студенты из более чем 100 стран мира. Перешагнув 220-летний рубеж, университет уверенно прокладывает дорогу в будущее», — выразил уверенность руководитель Минобрнауки России.
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