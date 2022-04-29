Чернышенко назвал Татарстан в семерке наиболее популярных регионов для путешествий

В настоящее время Татарстан входит в топ-7 наиболее популярных регионов для путешествий. При этом в республике наблюдается существенный прирост туристического потока в сравнении в 2021 годом, рассказал на совещании по подготовке к летнему туристическому сезону вице-премьер России Дмитрий Чернышенко.

По его словам, семерка популярных регионов, помимо Татарстана, включает Краснодарский и Ставропольский края, Москву и Санкт-Петербург, Московскую область и Крым. При этом значительный приток туристов в 2022 году наблюдается также в Башкирии, Пермском и Алтайском краях, Самарской области.

Вице-премьер поручил Ростуризму и Минтрансу обеспечить доступность и качество отдыха в регионах. В том числе им стоит взять на особый контроль вопрос безопасности на основных транспортных артериях и не планировать ремонт дорог в высокий сезон в местах повышенного туристического спроса.

«Ростуризму совместно с Минтрансом важно удовлетворить повышенный спрос и обеспечить бесшовность транспортной логистики за счет мультимодальных перевозок по основным туристическим маршрутам, включая автобусные перевозки», — подчеркнул он.

По его словам, на майских праздниках по всей стране запланировано 500 дополнительных поездов, более 130 из которых направятся в южные регионы. Если потребуется, число таких составов должно быть увеличено.

Ранее глава Ростуризма Зарина Догузова заявила, что Татарстан входит в пятерку популярных направлений для путешествий с туристическим кешбэком.