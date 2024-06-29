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Минниханов опубликовал видео ко Дню молодежи
Раис РТ Рустам Минниханов поздравил татарстанцев с Днем молодежи. По случаю праздника он опубликовал в своем телеграм-канале видео с «чек-листом молодежи Татарстана».
«С Днем молодежи, друзья! Яшьләр көне белән котлыйм!» – подписал видео руководитель республики.
Напомним, ранее каждый год этот праздник отмечался 27 июня. Однако в мае 2023 года Президент России Владимир Путин подписал распоряжение, согласно которому День молодежи в России теперь будет отмечаться в последнюю субботу июня.
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