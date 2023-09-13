Чернышенко пригласил команды со всего мира на «Игры будущего» в Казани

Фото: © «Татар-информ»

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко пригласил клубные команды из всех стран мира принять участие в «Играх будущего» в Казани. Он пообещал, что эти соревнования, как и другие международные турниры в РФ, будут основаны на принципах справедливости и здоровой конкуренции, сообщает RT.

«Как справедливо отметил сегодня наш президент (России Владимир Путин), киберспорт популярен во всём мире, а российские спортсмены находятся на лидирующих позициях. И здесь принципиальное значение имеет поддержка на высоком уровне», — подчеркнул зампред Правительства России.

Он добавил, что Россия продолжит создание международных соревнований новых форматов.

Турнир пройдет 23 февраля —2 марта 2024 года. Ожидается, что «Игры будущего» объединят в себе классический и киберспорт. Напомним, что ранее программу состязаний расширили до 21 дисциплины.