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Эксперты назвали специалистов, которые будут в спросе в Татарстане к концу года
Аналитики предполагают, что на рынке труда Татарстана к концу года лидерами по спросу будут специалисты в области продаж, рабочий персонал, специалисты производственного сектора, в сфере строительства, транспорта и перевозок.
«Как и в случае с самыми востребованными профессиями, список наиболее массовых профессий, которые пользуются спросом у соискателей, не претерпит серьезных изменений. Но могут поменяться позиции у тех или иных профессий в этом списке. Например, доля резюме соискателей в «ИТ» и сфере «Домашний, обслуживающий персонал» находится на одном уровне – 12%. Не исключаем, что ситуация с айтишниками на рынке может измениться в ту или иную строну», - сообщила «Татар-информу» директор hh.ru ПФО Альбина Султанова.
По мнению экспертов Superjob, в преддверии сезона распродаж «черная пятница» и новогодних праздников на региональном рынке труда увеличится спрос на торговый персонал, складских рабочих, сотрудников служб доставки. Также в конце года вырастет спрос на персонал ресторанов и гостиниц, поскольку эти заведения будут готовиться к сезону корпоративных мероприятий и новогодних каникул.
Кроме того, продолжит расти дефицит квалифицированных рабочих и водителей грузовых авто. Производствам и стройкам нужно будет еще больше специалистов по обслуживанию и ремонту оборудования. По-прежнему актуальной останется проблема нехватки медработников.
Подробнее о ситуации на рынке труда, востребованных специальностях и зарплатах читайте в материале «Татар-информа» про топ-10 «дефицитных» сфер на рынке труда Татарстана.
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