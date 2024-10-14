Эксперты назвали специалистов, которые будут в спросе в Татарстане к концу года

Аналитики предполагают, что на рынке труда Татарстана к концу года лидерами по спросу будут специалисты в области продаж, рабочий персонал, специалисты производственного сектора, в сфере строительства, транспорта и перевозок.

«Как и в случае с самыми востребованными профессиями, список наиболее массовых профессий, которые пользуются спросом у соискателей, не претерпит серьезных изменений. Но могут поменяться позиции у тех или иных профессий в этом списке. Например, доля резюме соискателей в «ИТ» и сфере «Домашний, обслуживающий персонал» находится на одном уровне – 12%. Не исключаем, что ситуация с айтишниками на рынке может измениться в ту или иную строну», - сообщила «Татар-информу» директор hh.ru ПФО Альбина Султанова.

По мнению экспертов Superjob, в преддверии сезона распродаж «черная пятница» и новогодних праздников на региональном рынке труда увеличится спрос на торговый персонал, складских рабочих, сотрудников служб доставки. Также в конце года вырастет спрос на персонал ресторанов и гостиниц, поскольку эти заведения будут готовиться к сезону корпоративных мероприятий и новогодних каникул.

Кроме того, продолжит расти дефицит квалифицированных рабочих и водителей грузовых авто. Производствам и стройкам нужно будет еще больше специалистов по обслуживанию и ремонту оборудования. По-прежнему актуальной останется проблема нехватки медработников.

Подробнее о ситуации на рынке труда, востребованных специальностях и зарплатах читайте в материале «Татар-информа» про топ-10 «дефицитных» сфер на рынке труда Татарстана.