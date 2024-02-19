Церковный суд разъяснил причины извержения из сана настоятеля храма из Куюков

В последнее время в СМИ и соцсетях появилось немало недостоврной информации о причинах лишения священного сана бывшего настоятеля храма святителя Николая Чудотворца поселка Куюки Виталия Беляева, об этом «Татар-информу» рассказали в Татарстанской митрополии.

В Епархиальном церковном суде разъяснили истинные причины извержения из сана иерея Куюков.

Ранее агентство рассказывало, что Церковный суд лишил иерея Виталия Беляева из Куюков священнического сана.

«Решение об извержении из сана иерея Виталия Беляева было принято на основании 17, 25 и 27 правил Святых Апостолов и 9 правила Константинопольского Двукратного Собора, а именно в связи с доказанными фактами прелюбодеяния, рукоприкладства и клятвопреступления», – указано на сайте татарстанской митрополии.

По первому обвинению суд рассмотрел свидетельские показания шести свидетелей, которым известно о факте наличия у иерея Виталия Беляева дочери от женщины, не являющейся его законной супругой. В свою очередь Беляев по данному обвинению отказался давать какие-либо пояснения.

Относительно обвинения в рукоприкладстве в деле имеется видеозапись с камер наружного видеонаблюдения, на которой запечатлен факт нанесения Белевым удара мужчине, являвшемуся одним из свидетелей по его делу. Наконец, совершение клятвопреступления иереем Виталием Беляевым выразилось в многократном нарушении церковной дисциплины и присяги, отметили в суде.

Таким образом, предметом рассмотрения были совершенные Беляевым канонические преступления, а не его «патриотическая позиция, участие в доставке посылок военнослужащим, находящимся в зоне проведения специальной военной операции», отмечают в суде.

Кроме того, как сообщают в суде, необоснованными являются утверждения иерея о том, что на заседании он не был ознакомлен с предъявленными обвинениями и доказательной базой по ним. Также необоснованными являются и утверждения иерея Виталия Беляева, что суд не принял во внимание его показания по данному делу.

На основе свидетельских показаний и имеющихся документов суд признал иерея Виталия Беляева виновным в грехах клятвопреступления, прелюбодеяния и рукоприкладства и лишил священного сана. Решение вступит в силу после утверждения Патриархом Московским и всея Руси Кириллом.