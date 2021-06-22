Церемония сбора подарков к Сабантую в Казани пройдет с соблюдением санитарных правил

Церемония сбора подарков к Сабантую, которая состоится в Казани 24 июня, пройдет с соблюдением социальной дистанции и всех санитарно-эпидемиологических норм, рассказала сегодня директор Комитета по развитию туризма города Казани Дарья Санникова на пресс-конференции в ИА «Татар-информ».

«Очень сложно предположить, сколько человек присоединится к мероприятию, — пояснила Санникова. — Это будет уличное мероприятие, к участию в котором приглашаются и горожане, и туристы. Здесь не получится сделать статистику».

Спикер подчеркнула, что церемония по сбору подарков позволит посмотреть на Казань с нового ракурса и призвана стать новой традицией нашего города.