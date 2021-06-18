24 июня в Казани состоится церемония сбора подарков к Сабантую

24 июня в Казани пройдет ставшая уже традиционной церемония сбора подарков к Сабантую, сообщается на официальном портале мэрии. Праздничная процессия, состоящая из конных повозок, музыкантов и артистов в народных костюмах, а также казанцев и гостей столицы стартует с четырех площадок города в 11 часов утра.

Первой платформой для проведения мероприятия станет Казанский Кремль. Вторая церемония состоится возле Государственного театра оперы и балета имени Мусы Джалиля. Еще две конных повозки отправятся в путь от Старо-Татарской слободы и НК «Туган авылым».

Конечной точкой всех маршрутов станет площадь перед Татарским государственным академическим театром имени Г. Камала, где развернутся театрализованные представления и выступят лучшие фольклорные ансамбли Татарстана. Ожидается, что в событии примут участие предприятия индустрии гостеприимства, учебные заведения и финансовые организации.

«Подарки дарят абсолютно разные, — рассказала директор Ассоциации рестораторов и отельеров Казани и РТ Галина Шарафутдинова. — У нас были мопеды, велосипеды, микроволновые печи, набор ножей, огромные упаковки яиц, сертификаты в рестораны, посуда, красивые полотенца, отрезы ткани, книги, картины. Даже живые призы имелись — петухи и бараны».

Но самые приятные подарки, по мнению собеседницы ИА «Татар-информ» — те, что сделаны своими руками.

«Приходили бабушки-старожительницы Старо-Татарской слободы, приносили собственноручно вышитые полотенца, — вспоминает Шарафутдинова. — Были панно ручной работы. Немного, конечно, таких подарков. Поэтому хотим привлечь больше внимания к празднику, чтобы местные жители прониклись этим обрядом и начали в нем активно участвовать».

По словам собеседницы ИА «Татар-информ», создатели церемонии планировали, что мероприятие перерастет в масштабный фестиваль, подобный тому, что проходит в Рио-Де-Жанейро. Однако пандемия нарушила все планы.

«Все еще впереди, — уверена Шарафутдинова. — Трансформация события — это лишь вопрос времени».