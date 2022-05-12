Черчесов завоевал с «Ференцварошем» второй трофей в Венгрии

«Ференцварош», возглавляемый российским наставником Станиславом Черчесовым, стал обладателем кубка Венгрии.

В финальной встрече клуб из Будапешта победил «Пакш» со счетом 3:0. Голы забивали Франки Боли (дубль) и Кристофер Закариассен.

Стоит отметить, что этот трофей стал для Черчесова вторым в Венгрии. Ранее «Ференцварош» выиграл чемпионат страны, а российского тренера признали лучшим наставником месяца по итогам марта.

Напомним, спортивная редакция «Татар-информа» опубликовала материал, в котором объяснила, почему Черчесов является лучшим российским специалистом в европейском футболе.