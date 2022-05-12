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Ру Тат
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Спорт
12 мая 2022  10:17
Дамир Садриев

Черчесов завоевал с «Ференцварошем» второй трофей в Венгрии

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«Ференцварош», возглавляемый российским наставником Станиславом Черчесовым, стал обладателем кубка Венгрии. 

В финальной встрече клуб из Будапешта победил «Пакш» со счетом 3:0. Голы забивали Франки Боли (дубль) и Кристофер Закариассен.

Стоит отметить, что этот трофей стал для Черчесова вторым в Венгрии. Ранее «Ференцварош» выиграл чемпионат страны, а российского тренера признали лучшим наставником месяца по итогам марта.

Напомним, спортивная редакция «Татар-информа» опубликовала материал, в котором объяснила, почему Черчесов является лучшим российским специалистом в европейском футболе.

#станислав черчесов #футбол
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