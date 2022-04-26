Без юмора, но с трофеями: почему Черчесов, а не Слуцкий лучший российский тренер в Европе

Бывший наставник сборной России Станислав Черчесов завоевал звание чемпиона Венгрии с «Ференцварошем». Спортивная редакция «Татар-информа» констатирует, что Саламыч – единственный российский специалист, который берет трофеи с командами Старого Света, и сравнивает его с Леонидом Слуцким из «Рубина», который также работал в Европе.

Станислав Черчесов – единственный российский специалист, который берет трофеи с командами Старого Света Фото: commons.wikimedia.org. Canes. CC BY-SA 4.0

Доминация клуба из Будапешта

15 матчей подряд без поражений, 13 очков отрыва от второго места. Гранд из Будапешта чаще всех в Венгрии берет золото местного чемпионата, но не всегда столь уверенно. Станислав Черчесов далеко не в первый раз взял трофей в Европе в качестве тренера. Сразу скажем – кроме него, других «титульных» тренеров из России Старый Свет не видел никогда. Разве что можно вспомнить единичный успех Сергея Андреева с македонским «Вардаром» и Кубок Казахстана у Бердыева. Но это уже далеко не уровень Венгрии, Польши и Австрии.

Бывший главный тренер казанского «Рубина» Ринат Билялетдинов в разговоре с корреспондентом «Татар-информа» заявил, что достижения Черчесова нельзя принижать.

Ринат Билялетдинов: «По статистике, Черчесова точно можно считать одним из самых успешных современных российских тренеров» Фото: rubin-kazan.ru

«Знаете, стать чемпионом всегда почетно, в какой бы стране это ни было. Мне так помнится, он уже брал два титула в Польше, теперь вот Венгрия. Ну да, по статистике, Черчесова точно можно считать одним из самых успешных современных российских тренеров», – сказал Билялетдинов.

Уже в этом сезоне Черчесову может покориться пятый европейский трофей

На самом деле, на счету Черчесова уже четыре тренерских трофея в Европе. Помимо свежего чемпионства в Венгрии специалист брал титулы в Польше. С «Легией» он завоевал не только золото чемпионата, но и стал обладателем Кубка этой страны. Ранее, об этом мало кто помнит, Черчесов одержал победу в первой лиге Австрии с инсбрукским «Ваккер-Тиролем» и вывел его высший дивизион австрийского чемпионата. Между прочим, там он успел показать лучший результат в истории этого клуба в высшей лиге местного чемпионата, заняв шестое место. Без Черчесова клуб вскоре вновь рухнул в низший дивизион.

В этом сезоне специалист может завоевать пятый свой трофей. «Ференцварошу» предстоит финальный матч за Кубок Венгрии.

«Нам удалось убить двух зайцев одним выстрелом: мы защитили титул и победили в дерби. Возможно, сегодня мы играли не идеально, но мы сделали что хотели. Мы показали сегодня волю к победе. Мы очень хотели победить. Это здорово, что мы достигли одной из целей, но впереди у нас финал Кубка, и мы хотим сделать дубль. Для этого мы должны сохранять форму, сконцентрироваться на собственной игре и совершенствовать ее», – заявил Черчесов официальному сайту венгерского клуба.

Слуцкий запомнился в Европе шутками, а устроился в «Халл» и «Витесс» по связям Абрамовича

Кто-то может сказать, что уровень венгерского и польского чемпионата не так серьезен. Да, наверное, эти чемпионаты нельзя сравнивать с английским, итальянским, испанским, французским, голландским и так далее. Но давайте сравним с российским. Этой осенью в Казани гостил польский «Ракув», которому «Рубин» за два матча не смог забить даже одного гола.

А «Рубином» руководит Леонид Слуцкого, которого многие называют успешным российским тренером в Европе. Только трофеев у него не было ни в британском «Халле», ни в голландском «Витессе».

В итоге у Слуцкого вышло покорить Европу только своим чувством юмора и знанием английского языка, а не трофеями. Сейчас он борется с «Рубином» за выживание в РПЛ Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

И ведь есть важный нюанс. Леонид Викторович получил оба своих европейских шанса благодаря лоббированию российского миллиардера Романа Абрамовича, который, по сути, обеспечил Слуцкого постами в «Халле» и «Витессе». В итоге у Слуцкого вышло покорить Европу только своим чувством юмора и знанием английского языка, а не трофеями. Сейчас он борется с «Рубином» за выживание в РПЛ.

Черчесов сделал себе имя в Европе сам

Станислав Черчесов себе имя в Европе сделал сам. Собственно, он свою тренерскую карьеру начал в Старом Свете. Еще будучи вратарем, в 1993 году он выступал в немецкой Бундеслиге в дрезденском «Динамо», а в 1996-м перешел в австрийский «Тироль» из Инсбрука. За 6 лет он стал легендой клуба и почетным жителем города.

После завершения карьеры игрока он возглавил клуб «Куфштайн», входящий во второй австрийский дивизион. Затем тренер возглавил тот самый «Ваккер-Тироль», с которым и завоевал свой первый трофей, о чем мы писали выше. И только после этого специалист вернулся работать в Россию.

Станислав Черчесов себе имя в Европе сделал сам. Собственно, он свою тренерскую карьеру начал в Старом Свете Фото: © «Татар-информ»

«Европа – это одно, но в российских клубах ведь у него как-то не сложилось. И со сборной все получилось неоднозначно. Можно, конечно, вспомнить ЧМ 2018 года, но в остальном наша национальная команда была при нем не так успешна. За период при Черчесове группу в Лиге Наций мы так ни разу и не выиграли, на Евро-2020 из группы не вышли. Что касается критики в его адрес, то к этому я отношусь абсолютно нейтрально», – делится своим мнением Ринат Билялетдинов.

В РПЛ Черчесов трофеев не добился, но может вернуться в «Спартак»

На клубном уровне в России Черчесов трофеев и правда не добился. Ближе всего он был к этому в «Спартаке», с которым занял второе место. Но главная заслуга тренера в России заключается в его работе в сборной России. Он вывел национальную команду в четвертьфинал домашнего чемпионата мира по футболу. Это лучший результат в истории российского (постсоветского) футбола.

Главная заслуга Черчесова в России заключается в его работе в сборной России Фото: © «Татар-информ»

На данный момент непонятно, останется Черчесов в «Ференцвароше» или вернется в Россию. По нашим данным, многое будет зависеть от трансферной политики клуба. Специалист продолжит работу в Будапеште, если команда будет усилена с прицелом на еврокубки.

В противном случае Черчесов может вернуться в Россию. Московский «Спартак» проваливает сезон и вполне может вернуть Саламыча этим летом.

«Ну да, почему бы и нет? Вполне возможны любые варианты, тот же «Спартак», почему бы и нет? А может, наоборот, исходя из последних успехов, поедет покорять небольшие чемпионаты вроде Чехии, Словакии, Хорватии. Такие варианты тоже нельзя исключать. Но вполне вероятно, он вернется и в Россию», – резюмировал Билялетдинов.



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