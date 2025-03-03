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Экономика 3 марта 2025 13:34

Цены на хрущевки около нового театра Камала выросли в полтора раза

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Цены на хрущевки около нового театра Камала выросли в полтора раза
Новое здание театра Камала
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Цены на квартиры в так называемых «хрущевках» рядом с новым зданием театра имени Галиасгара Камала выросли с 7 млн рублей до 10 млн рублей после завершения строительства здания и благоустройства прилегающих территорий. Об этом на деловом понедельнике заявил мэр Казани Ильсур Метшин.

«Десятки, сотни гаражей снесли, старой лабуды, в которой уже давно ничего не было. Хрущевки взлетели с 7 до 10 млн. Капитализация недвижимости сразу же взлетела на топ-уровень», – отметил мэр.

По словам Метшина, это очень яркая иллюстрация того, что от развития города выигрывают все, и прежде всего сами казанцы.

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#Казань #Ильсур Метшин #Деловой понедельник
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