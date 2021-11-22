Цены на такси в Набережных Челнах взлетели почти в два раза

Сегодня в Набережных Челнах почти вдвое увеличились цены на услуги такси. Четырехминутная поездка теперь стоит 150 рублей, пишут «Челнинские известия».

Если две недели назад, в будние дни после 8 часов утра такси от 30-го до 39-го комплекса можно было заказать за 100– 115 рублей, то сейчас стоимость такой поездки увеличилась до 180 рублей.

При заказе автомобиля через приложение четырехминутная поездка по тарифу «Эконом» обойдется в 149 рублей, при выборе тарифа «Комфорт» необходимо будет заплатить 193 рубля.

Рост стоимости услуг такси наблюдается у разных агрегаторов. При этом аналогичный тренд утром наблюдался и в Казани, но сейчас цены в столице республики уже приблизились к норме.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что утром из метро и трамваев в Казани высадили 500 человек — у них не было QR-кода.