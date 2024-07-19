Цены на такси в Челнах взлетели до максимума — за год +40,8%

В июне в Набережных Челнах стоимость поездок на такси составила 41,1 рубля за километр пути. В сравнении с предыдущим месяцем сумма выросла на 10,9%. Это максимальный показатель за всю историю наблюдений, сообщает РБК со ссылкой на Росстат.

Согласно данным статистики, за год стоимость услуги подорожала на 40,8%. Так, в июне 2023 года поездка по городу обошлась бы в среднем 29,2 рубля/ километр.

По республике за месяц цены на такси выросли менее значительно — на 5%, или на полтора рубля, за год — на 22%. По Казани в сравнении с маем этого года показатель увеличился на 3,5%, а с июня 2023 года — на 9%.

Есть в республике и города, в которых поездки на такси стали дешевле. Так, в Зеленодольске за месяц цены снизились на 4,8% — до 25,5 рубля за километр.

По информации Росстата, средняя стоимость такси в республике оказалась ниже, чем в ПФО и России. В первом цена составила 33,8 рубля за километр, по стране — 42,6 рубля.