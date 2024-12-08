Цены на корпоративы в Казани в этом году выросли из-за развлекательной программы

В этом году бронирование залов на новогодние корпоративы в ресторанах Казани началось еще в августе, рассказала «Татар-информу» исполнительный директор Ассоциации рестораторов и отельеров Галина Шарафутдинова. В это время начали поступать заказы от корпоративных клиентов, которые планируют провести мероприятие на 50 человек и больше для своих сотрудников в пиковые даты – с 25 по 30 декабря.

Основной спрос стартовал в октябре, активно шло бронирование в ноябре. Выбрать ресторан на даты с 20 по 31 декабря на данный момент уже невозможно. Места остались только на сборные корпоративные солянки, когда в зале одновременно находятся сотрудники нескольких организаций.

«Прирост по отношению к предыдущим годам есть. У людей сейчас нет таких страхов, появилась уверенность в безопасности. Покупательская способность на сегодняшний день выше, чем в прошлом году. Если в прошлом году можно было забронировать корпоратив от 1,8−2 тысяч рублей [с человека], то сегодня цены начинаются с 3 тысяч», – отметила Шарафутдинова.

По ее наблюдениям, ценник повысился из-за того, что за последнее время существенно выросла стоимость развлекательной программы.

«В предыдущие годы мы озвучивали, что будет вечер с Дедом Морозом, Снегурочкой и шоу-программой, и этого было достаточно. В этом году люди хотят знать, что именно входит в программу, какие именно будут артисты. Предпочтения отдаются популярным кавер-группам. Осведомленность гостей растет во всех областях. Аудитория хорошо принимает артистов оригинального жанра. Есть спрос на фокусников. Традиционные конкурсы уходят, взамен гости готовы принимать участие в иммерсивных спектаклях, где их вовлекают в игру через театрализованное действие», – заключила собеседница «Татар-информа».

Подробнее о том, во сколько обойдется корпоративная вечеринка в Казани, какую программу хотят видеть гости и об альтернативных вариантах встречи праздника – в материале «Дед Мороз, иммерсивное шоу, татарские звезды: Казань готовится к новогодним корпоративам».