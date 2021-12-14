Цены на газ в Европе выросли до 1525 долларов

К закрытию торгов стоимость газа в Европе выросла до 1525 долларов за тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют данные биржи ICE.

В начале дня цены установились на отметке выше 1400 долларов за тысячу кубов, затем последовало падение до 1350 долларов. Однако позже вновь был отмечен рост, и к концу торгов цены увеличились на 12,6% в сравнении с показателями предыдущего дня.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что к 2029 году ЕС намеревается отказаться от долгосрочных контрактов на газ с Россией.