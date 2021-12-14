В 2029 году ЕС планирует отказаться от долгосрочных контрактов на газ с Россией

Европейский Союз намерен расторгнуть долгосрочные договоренности с Россией на импорт природного газа в 2029 году. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Такое решение связано с переходом Европы на «зеленую энергетику», что подразумевает радикальную перестройку рынка и противоречит позиции России.

Кроме того, Еврокомиссия предложит меры по повышению безопасности прокачки с учетом возникшего в этом году дефицита газа, который поспособствовал его подорожанию.

«Усилившаяся напряженность в отношениях между Россией и Украиной грозит дальнейшим сокращением поставок, увеличивая риск того, что энергетический кризис сохранится в следующем отопительном сезоне», — отмечают аналитики агентства.

Во второй половине весны в Европе начали расти цены на газ. В конце лета его стоимость достигла 600 долларов, а осенью — превысила тысячу долларов, отмечает РИА Новости.