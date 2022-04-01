Цены на дизельное топливо в Казани снижаются третью неделю подряд

В Казани вновь отмечается снижение цен на дизельное топливо, в то время как стоимость бензина остается на прежнем уровне, сообщил Татарстанстат.

В период с 18 по 25 марта цена дизельного топлива снизилась на 0,1%. Таким образом, один литр «дизеля» теперь стоит 52,4 рубля. При этом его стоимость на 3,1% больше, чем в конце декабря прошлого года.

Цены на бензин марок АИ-92, АИ-95 и АИ-98 за указанный период остались на прежнем уровне. Литр АИ-92 стоит 46,2 рубля, АИ-95 – 49,9 рубля, а цена АИ-98 составляет 59 рублей за литр.

Ранее сообщалось, что в России впервые за 1,5 года наметилась тенденция к снижению цен на моторное топливо. Опрошенные «Татар-информом» эксперты дали прогноз, что будет с ценами на заправках Татарстана.