Минимальная стоимость частного дома в поселках Казани составляет 4 млн рублей – риелтор

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Частные дома в казанских поселках стоят от 4 млн рублей. Об этом «Татар-информу» сообщила риелтор Анастасия Гиззатова.

«Минимальная стоимость домов в казанских поселках начинается от 4 млн рублей. Это стоимость объекта с участком», – сказала собеседник агентства.

Она добавила, что на такую сумму можно приобрести дом площадью около 50 кв. м.

Ранее сообщалось, что по итогам января – июня 2025-го средняя стоимость частного дома в Татарстане составила 8,4 млн рублей. Причем за 6 месяцев текущего года этот ценник снизился на 0,2%. В свою очередь, в среднем по России за аналогичный период стоимость таких объектов недвижимости выросла на 2,8%, до 7,5 млн рублей.

По словам директора портала «Мир квартир» Павла Луценко, сейчас цены на частные дома в России растут плавно, вместе с общим подорожанием на рынке жилья и инфляцией. Он также допустил, что стоимость коттеджей в российских поселках до конца года продолжат меняться в том же темпе, что и в первом полугодии 2025-го. Причин для резких скачков стоимости не прослеживается, резюмировал эксперт отрасли.