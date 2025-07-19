В Татарстане с начала 2025 года подешевели частные дома

По итогам января – июня 2025 года средняя стоимость частного дома в Татарстане снизилась на 0,2%, или до 8 432 388 рублей. Такие данные следуют из аналитики портала «Мир квартир».

Согласно статистике, частные дома за полгода подорожали в 75 регионах. Сильнее всего цены на коттеджи выросли в Республике Коми (+14,5%, до 4,6 млн рублей), Камчатском крае (+14,5%, до 9,6 млн), Мордовии (+13,7%, до 3,9 млн), Еврейской АО (+11,2%, до 3,5 млн) и Марий Эл (+10,5%, до 6,4 млн).

При этом в девяти регионах цены на коттеджи опустились. Самое сильное снижение стоимости частных домов зафиксировано в Вологодской области (–5,2%, до 4,4 млн рублей), Краснодарском крае (–3,8%, до 11,9 млн), Московской области (–3,7%, до 18,5 млн рублей), Хабаровском крае (–2,1%, до 6 млн) и Ингушетии (–1,3%, до 11,3 млн).

В Москве за аналогичный период дома подорожали на 2,9%, до 30,7 млн рублей, а в Санкт-Петербурге – на 2,6%, до 22,9 млн рублей.

В среднем же по России за январь-июнь 2025 года цены на частные дома выросли на 2,8%, до 7,5 млн рублей.

Как отметил директор упомянутого портала Павел Луценко, сейчас на частные дома в РФ идет плавный рост цен, обусловленный общим подорожанием на рынке жилья и инфляцией.

«В прошлом году рост стоимости предложения на рынке домов был чуть больше – 3,8%, но падение прослеживалось в целых 30 регионах! Так что можно сделать вывод, что спрос и предложение сбалансировалось, и цены устоялись. Это подтверждает и тот факт, что предложение домов в целом по стране за полгода не увеличилось и не сократилось», - подчеркнул он.

Луценко также допустил, что цены на частные дома до конца года продолжат меняться в том же темпе, что и в первом полугодии 2025-го. Причин для резких скачков стоимости не прослеживается, резюмировал эксперт отрасли.