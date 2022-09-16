Стоимость дизельного топлива выросла в Татарстане

За неделю с 5 по 12 сентября цены на бензин всех марок в Татарстане не изменились по сравнению с предшествующей неделей. Такие данные опубликовал Татарстанстат.

Согласно статистике, средняя стоимость АИ-92 осталась на уровне 45,92 рубля за один литр, АИ-95 — 49,34 рубля за литр, а АИ-98 и выше — 52,4 рубля за литр.

Однако дизельное топливо за указанную неделю немного подорожало. Литр дизеля вырос в цене на 18 копеек — с 52,44 до 52,62 рубля.

Стоит отметить, что бензин марок АИ-92 и АИ-95 сейчас всё еще дешевле, чем в начале 2022 года. АИ-92 в конце декабря стоил 45,98 рубля за литр, а АИ-95 — 49,51 рубля.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что цены на бензин в Татарстане после августовского подорожания стабилизировались с приходом осени.