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Ру Тат
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Экономика
8 сентября 2022  16:10
Александр Хевронин

В Татарстане с приходом осени стабилизировались цены на бензин

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За прошедшую неделю, с 29 августа по 5 сентября, в Татарстане после августовского подорожания стабилизировались цены на бензин всех марок. Это следует из данных Татарстанстата.

Согласно данным ведомства, средняя стоимость АИ-92 осталась на уровне 45,92 рубля за литр, АИ-95 — 49,34 рубля за литр, а АИ-98 и выше — 52,4 рубля за один литр.

Несмотря на стабилизацию стоимости бензина, дизельное топливо за неделю немного подорожало. Литр дизтоплива вырос в цене на 4 копейки — с 52,40 до 52,44 рубля.

Стоит отметить, что бензин марок АИ-92 и АИ-95 сейчас всё еще дешевле, чем в начале 2022 года. АИ-92 в конце декабря стоил 45,98 рубля за литр, а АИ-95 — 49,51 рубля.

#цены на бензин #татарстанстат
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