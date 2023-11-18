Цены на бензин в Татарстане держатся на прежнем уровне

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За неделю цены на бензин в Татарстане сохранились на прежнем уровне. Об этом говорится в статистике, приведенной Татарстанстатом.

АИ-92 по-прежнему стоит 49,54 рубля, АИ-95 — 53,34 рубля, а АИ-98 и выше — 66,01 рубля. Стоимость дизельного топлива держится на уровне 59,61 рубля.

В то же время региональный орган статистики сравнил цены на бензин за неделю с 30 октября до 7 ноября 2023 года с декабрьскими показателями. Так, с начала года АИ-92 подорожал на 8%, АИ-95 — на 8,4%, АИ-98 и выше — на 9,38%, а дизельное топливо — на 10,05%.

Напомним, что с 17 ноября в России прекратило действовать ограничение на экспорт автомобильного топлива. Как следует из заявления Минэнерго, в стране удалось добиться снижения цен после резкого скачка летом, а также создать необходимые запасы бензина для внутреннего рынка.

Меры по сдерживанию цен на топливо в России были приняты по поручению Президента Владимира Путина.