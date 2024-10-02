Главред «АвиаПорта»: Цены на авиабилеты будут снижаться до середины декабря

Авиаперелеты в России будут дешеветь до середины декабря, но все равно нынешние цены будут выше прошлогодних. Таким мнением с «Татар-информом» поделился главный редактор отраслевого агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев.

«До середины декабря цены на авиабилеты будут только снижаться. Уже сейчас, в сентябре, цены пошли вниз относительно августа, ведущие авиакомпании провели распродажи», – сообщил Пантелеев.

В то же время, цены осенью 2024-го будут превышать прошлогодние расценки. По оценке Пантелеева, прибавка будет в районе 20%.

«Впрочем, сегодня достоверно прогнозировать цены на билеты просто невозможно», – сказал главред «АвиаПорта».

Подробнее о стоимости пассажирских авиаперевозок читайте в материале «„Люди готовы летать и задорого“: почему взлетели цены на авиабилеты».