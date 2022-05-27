Центробанк выпустит памятные 10 рублей «Ивановская область»

30 мая в оборот выйдет новая памятная монета из серии «Российская Федерация», посвященная Ивановской области. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

На монете по внешнему кольцу изображены ветви лавра и дуба, переходящие на сам диск. Сбоку можно увидеть надписи «Десять рублей», которые повторяются дважды и разделены звездочками. На оборотной стороне изображен герб региона.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в серии «Города трудовой доблести» в оборот вышла монета, посвященная Казани.