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Экономика
4 октября 2022  09:53

Центробанк выпустил серебряные двухрублевые монеты с изображением Зои Космодемьянской

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Сегодня Центробанк России выпустил в обращение памятную серебряную монету номиналом 2 рубля «Зоя Космодемьянская» серии «Герои Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.». Тираж монеты составляет 3 тыс. штук.

Серебряная монета имеет форму круга диаметром 33,0 мм. На ее лицевой стороне расположено рельефное изображение Государственного герба Российской Федерации, а на оборотной – рельефные изображения портрета Героя Советского Союза Зои Космодемьянской и медали «Золотая Звезда». Она изображена на фоне выполненных в технике лазерного матирования стилизованных языков пламени; внизу по окружности имеется рельефная надпись: «ЗОЯ КОСМОДЕМЬЯНСКАЯ», сообщает пресс-служба ЦБ.

 

Фото: официальный сайт Банка России

Напомним, в сентябре ЦБ также выпустил в оборот памятную серебряную монету номиналом три рубля, посвященную сказке «Конек-горбунок» Петра Ершова.

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