ЦБ выпустил в оборот трехрублевую монету с Коньком-Горбунком

Центробанк РФ выпустил в обращение памятную серебряную монету номиналом три рубля, посвященную сказке «Конек-горбунок» Петра Ершова. Монета серии «Легенды и сказки народов России» выполнена из серебра 925 пробы, имеет форму круга диаметром 39 мм. Всего в оборот вышло 5 тыс. единиц трехрублевых монет.

На лицевой стороне монеты расположено рельефное изображение Государственного герба России, надписи «Российская Федерация», «Банк России», номинал, знак Санкт-Петербургского монетного двора. А на оборотной стороне изображены летящие над сказочным городом Конек-Горбунок с Иваном, держащим в руке жар-птицу. Внизу по окружности находится надпись: «Легенды и сказки народов России». Фигуры Ивана и Конька-Горбунка, а также надпись выполнены в рельефе. Радужное изображение жар-птицы с эффектом интерференции света создали посредством структуры микрорельефа. Изображения сказочного города, звезд и луны выполнены в технике лазерного матирования, сообщает пресс-служба регулятора.

ЦБ напоминает, что эта монета является законным средством наличного платежа на территории России и обязательна к приему без ограничений.