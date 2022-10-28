Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых

Совет директоров Банка России решил сохранить ключевую ставку на уровне 7,5% годовых, сообщила пресс-служба регулятора.

ЦБ отметил, что текущие темпы прироста потребительских цен в целом остаются низкими, способствуя дальнейшему замедлению годовой инфляции.

«По оценкам Банка России, частичная мобилизация будет сдерживающим фактором для динамики потребительского спроса и инфляции на горизонте ближайших месяцев. Однако в последующем ее эффекты будут проинфляционными за счет усиления ограничений на стороне предложения», – говорится в пресс-релизе.

Банк прогнозирует на конец 2022 года инфляцию на уровне 12–13% с учетом индексации тарифов ЖКХ. В 2023 году годовая инфляция снизится до 5–7% и вернется к 4% в 2024 году.

Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 16 декабря.