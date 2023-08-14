Центробанк спрогнозировал рост инфляции в ближайшие месяцы

В ближайшие месяцы в России продолжит повышаться годовая инфляция. К этому приведет усиление ценового давления и выход из расчета низких значений месячных приростов летом 2022 года. Об этом говорится в официальном комментарии Центробанка «Динамика потребительских цен» за июль 2023 года.

По данным специалистов, благодаря реализуемой кредитно-денежной политике к концу текущего года показатель будет находиться в пределах 5–6,5%, а в 2024-м снизится до 4% и останется на этом уровне и в дальнейшем.

Ослабление рубля привело к повышению цен на товары, зависимые от импорта, отметили в ЦБ. Наиболее ощутимо это отразилось на технике и автомобилях, поездках за рубеж и фруктах. Значительно — на мясной продукции и бензине.

Ранее Центробанк дал прогноз на следующие годы в России. По негативному сценарию санкции могут привести к мировому кризису, сравнимому с 2008 годом, падению цен на нефть и резкому скачку ключевой ставки.