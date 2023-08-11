Центробанк допустил начало мирового кризиса, сравнимого с 2008 годом

Дальнейшее устойчивое инфляционное давление в развитых странах, а также ужесточение денежно-кредитной политики могут привести к мировому кризису, который будет сопоставим масштабом с 2007–2008 годами. Об этом говорится в рисковом варианте Центробанка о развитии ситуации в мире и России в частности.

«Быстрое повышение процентных ставок ухудшит состояние финансовых организаций. Реализация процентного риска для финансового рынка может обернуться ростом неуверенности и масштабным бегством из рисковых активов», — отмечено в проекте основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2024 год и период 2025 и 2026 годов.

Говоря о ситуации в России, ЦБ прогнозирует дальнейшее усиление санкционного давления и на фоне этого падение мирового спроса и значительное снижение цен на нефть. В рисковом варианте в течение двух лет будет сокращаться выпуск российской экономики. Восстановительный рост в таком случае произойдет не ранее 2026 года, а возвращение к сбалансированному увеличению показателей останется за пределами рассматриваемого периода.

Для сравнения, в базовом варианте по итогам 2024 года годовая инфляция ожидается на уровне 4%, в рисковом — до 11-13%. Столь высокие показатели связаны с возможным усилением шоков предложения и ослабления рубля. В связи с этим во втором варианте Центробанк будет вынужден ужесточить денежно-кредитную политику и поднять ключевую ставку до 12,5–13% годовых. Согласно базовому варианту, ключевая ставка за 2023 год составит от 7,9 до 8,3%, в 2024-м — 8,5–9,5% и 6,5–8,5% — в 2025-м.

«К 2026 году Банк России вернет ключевую ставку в долгосрочный нейтральный диапазон, который он оценивает в 5,5–6,5% годовых», — говорится в документе.