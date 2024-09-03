Центробанк сообщил о замедлении экономической активности в России

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В начале III квартала текущего года экономическая активность в России росла более умеренными темпами по сравнению с II кварталом. Об этом со ссылкой на статистическую информацию за июль и широкий круг оперативных индикаторов и опросов сообщает Центральный банк РФ.

Кроме того, в июле-августе начало замедляться потребление товаров и услуг населением, отметили в ЦБ.

Со второго месяца лета наметилось замедление в розничном кредитовании — «во многом из-за отмены или переформатирования льготных ипотечных программ». На этом фоне высокими темпами продолжает увеличиваться корпоративное кредитование, уточнили в Центробанке.

Вместе с тем цены в июле и августе росли высокими темпами, на что повлияли в том числе и инфляционные ожидания бизнеса и населения, которые «пока продолжают увеличиваться». По оценке Банка России, «годовая инфляция в июле, вероятно, достигла своего пика».

В ЦБ выразили надежду на то, что если наметившийся тренд на более сбалансированный рост экономики сохранится, инфляционное давление пойдет на спад. «Однако есть все основания полагать, что этот процесс будет небыстрым», — признали в пресс-службе регулятора.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что заместитель председателя ЦБ Алексей Заботкин назвал сценарий, при котором ключевую ставку повысят до 20%.