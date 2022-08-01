Центробанк на полгода продлил ограничения на снятие наличной иностранной валюты — до 9 марта 2023 года. Лимит на предельную сумму, которую можно снять в долларах или евро с валютного счета или вклада, тоже сохраняется на уровне $10 тыс., говорится в сообщении регулятора.

С валютных счетов можно снять только средства, поступившие на счет или вклад до 9 марта 2022 года, остальные по-прежнему можно получить в рублях по рыночному курсу на день снятия. Продавать гражданам банки смогут также только те евро и доллары , которые поступили в их кассы после 9 апреля. При этом на продажу другой иностранной валюты ограничений нет.

«Банк России вынужден сохранять указанные и другие ограничения по наличной валюте в связи с действующими против России санкциями, которые запрещают российским финансовым институтам приобретать наличную валюту западных стран», – говорится в сообщении регулятора.

Также для юридических лиц — резидентов еще на полгода, до 9 марта, продлеваются ограничения на получение валюты на командировочные расходы — не более $5 тыс. долларов США или не более такой же суммы в эквиваленте в евро, фунтах стерлингов, японских иенах. Выдача наличных в долларах, евро, фунтах стерлингов, японских иенах юридическим лицам — нерезидентам не производится, по другим валютам ограничений нет.