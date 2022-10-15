news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Экономика
15 октября 2022  17:59

Центробанк сможет выдавать разрешения на вывоз из РФ валюты выше 10 тыс. долларов

news_top_970_100

Президент России Владимир Путин разрешил Центробанку выдавать разрешения на вывоз наличной иностранной валюты на сумму выше 10 тыс. долларов. Указ опубликован на портале правовой информации.

В документе говорится, что выдача разрешений «осуществляется в случаях и в порядке, которые установлены Советом директоров Центрального банка РФ». 

Временные ограничения, касающиеся операций с наличной валютой, Банк России ввел в марте. 

news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100