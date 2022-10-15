Центробанк сможет выдавать разрешения на вывоз из РФ валюты выше 10 тыс. долларов
Президент России Владимир Путин разрешил Центробанку выдавать разрешения на вывоз наличной иностранной валюты на сумму выше 10 тыс. долларов. Указ опубликован на портале правовой информации.
В документе говорится, что выдача разрешений «осуществляется в случаях и в порядке, которые установлены Советом директоров Центрального банка РФ».
Временные ограничения, касающиеся операций с наличной валютой, Банк России ввел в марте.