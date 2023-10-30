Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Центробанк: Россиян с тремя и более кредитами стало больше
В России выросло число заемщиков, которые взяли как минимум три кредита. Такие данные опубликовал Банк России.
«В основном растет число заемщиков, которые имеют три кредита и более (сейчас их 11,2 млн человек). Это говорит о том, что рост кредитования сопровождается увеличением закредитованности граждан», — отмечают в Центробанке.
Число заемщиков, у которых есть кредитки, сравнялось с теми, кто берет кредиты наличными. Сейчас общее число россиян с кредитками достигло 23 млн человек.
Ипотека есть более чем у 10 млн россиян. Каждый второй такой кредит на недвижимость выдан на 25 лет и более.
У большинства россиян, взявших ипотеку во II квартале, уже был потребительский кредит. Кроме того, более 5% ипотечных заемщиков, вероятно, взяли потребительский кредит, на «первоначалку».
В пятницу, 27 октября, ЦБ повысил ключевую ставку сразу на 2%, до 15%. Экономист рассказал «Татар-информу», кто выиграет от повышения ключевой ставки.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»