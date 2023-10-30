Центробанк: Россиян с тремя и более кредитами стало больше

В России выросло число заемщиков, которые взяли как минимум три кредита. Такие данные опубликовал Банк России.

«В основном растет число заемщиков, которые имеют три кредита и более (сейчас их 11,2 млн человек). Это говорит о том, что рост кредитования сопровождается увеличением закредитованности граждан», — отмечают в Центробанке.

Число заемщиков, у которых есть кредитки, сравнялось с теми, кто берет кредиты наличными. Сейчас общее число россиян с кредитками достигло 23 млн человек.

Ипотека есть более чем у 10 млн россиян. Каждый второй такой кредит на недвижимость выдан на 25 лет и более.

У большинства россиян, взявших ипотеку во II квартале, уже был потребительский кредит. Кроме того, более 5% ипотечных заемщиков, вероятно, взяли потребительский кредит, на «первоначалку».

В пятницу, 27 октября, ЦБ повысил ключевую ставку сразу на 2%, до 15%. Экономист рассказал «Татар-информу», кто выиграет от повышения ключевой ставки.