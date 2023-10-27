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Экономист рассказал, кто выиграет от повышения ключевой ставки
Россияне, которые будут сберегать и инвестировать, смогут выиграть от повышения ключевой ставки до 15%. Об этом рассказал доктор экономических наук, профессор Казанского федерального университета Игорь Кох журналисту «Татар-информа».
«Смысл этого действия (повышения ключевой ставки — прим. Т-и) заключается в том, что при более высоких ставках становится выгоднее сберегать, инвестировать, и наоборот — становится менее выгодно приобретать в кредит. Тот, кто будет сберегать, тот, кто будет откладывать деньги, сможет заработать несколько больше», — пояснил эксперт.
Сегодня Банк России повысил ключевую ставку сразу на 2%, до 15%, вопреки ожиданиям аналитиков.
«Центральный банк мотивирует свои действия тем, что инфляция продолжает ускоряться. Конечно, речь не идет об инфляции в 13–15% годовых, тем не менее темпы инфляции постепенно увеличиваются», — объяснил Игорь Кох.
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