Центробанк РФ объяснил, почему в ноябре ослаб рубль

Рубль ослаб в ноябре из-за санкций в отношении финансового сектора. Такую причину назвали в обзоре рисков финрынков в ЦБ РФ.

«Санкции в отношении финансового сектора, отразившиеся на инфраструктуре международных расчетов и сроках поступления экспортной выручки, а также покупки иностранной валюты со стороны отдельных нефинансовых компаний, привели к временному снижению чистых продаж иностранной валюты со стороны крупнейших экспортеров в ноябре – на 23%, до 8 млрд долл. США. На этом фоне в конце ноября возросла волатильность на валютном рынке и ускорились темпы ослабления рубля», - говорится в обзоре.

По данным из материала, за месяц рубль ослаб к доллару на 11%, а к юаню - на 8,4%. Так, 27 ноября американская валюта стоила 113 рублей, а китайская – 15,6 рубля. Но уже в первых числах декабря нацвалюта России отыграла падение на 7,7%, вернувшись к уровням до 21 ноября - 99,4 рубля за 1 доллар и 13,6 рубля за 1 юань.

Регулятор считает, что по мере адаптации участников рынка давление на валютный рынок станет снижаться, при этом динамика валютного курса в среднесрочной перспективе будет определяться фундаментальными факторами.

Чтобы снизить волатильность и стабилизировать ситуацию на валютном рынке, ЦБ РФ приостановил покупку иностранной валюты в рамках зеркалирования операций Минфина России до конца 2024 года. Однако операции по продаже валюты продолжатся (суммарный объем ежедневных продаж составит 8,4 млрд рублей в день).

На рынке валютных свопов ситуация с валютной ликвидностью оставалась относительно стабильной. Объем средств, предоставляемых ЦБ, очень сократился относительно предыдущих месяцев, при этом вмененные ставки не превышали 20%.