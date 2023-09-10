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Экономика 10 сентября 2023 19:34

Центробанк разъяснил указ Путина о временном порядке выплат по еврооблигациям

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Указ о порядке выплат по еврооблигациям России, который накануне подписал Президент Владимир Путин, не затрагивает вопрос обмена активами с зарубежными инвесторами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Банка РФ.

«Указ уточняет ранее установленный порядок выплат (купонов, номинала) по еврооблигациям РФ, — пояснили в Центробанке. — Для инвесторов, чьи еврооблигации РФ учитываются российскими депозитариями, порядок остается неизменным».

Отмечается, что также создаются дополнительные возможности для инвесторов, чьи еврооблигации РФ учитываются за пределами нашей страны. Они смогут получить выплаты в рублях со счета «И» или в иностранной валюте со счетов НКО АО «НРД» в зарубежных депозитариях.

Ранее сообщалось, что Путин утвердил временный порядок исполнения обязательств по еврооблигациям.

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