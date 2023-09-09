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Путин утвердил временный порядок исполнения обязательств по еврооблигациям
Президент России Владимир Путин своим указом изменил временный порядок исполнения долговых обязательств РФ по еврооблигациям. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Речь в указе идет об учитываемых иностранными депозитариями бумагах, которые принадлежат как резидентам, так и иностранным кредиторам.
Теперь власти окажутся вправе открывать в российском центральном депозитарии рублевые счета типа «И» на имя одного или нескольких иностранных депозитариев (без личного присутствия их представителей).
Бенефициарами по счетам будут владельцы еврооблигаций РФ и некоторые другие лица, установленные Минфином по согласованию с Банком России.
Определен порядок индексации средств, зачисленных на счета типа «И». В частности, до 15 сентября текущего, 2023 года она будет производиться по формирующемуся на внутреннем валютном рынке курсу.
Впрочем, с 15 декабря выплаты держателям евробондов РФ, включенным в соответствующий реестр, будут производиться в иностранной валюте. При этом передача выплат в валюте держателям еврооблигаций должна будет производиться за счет средств, находящихся на счетах центрального депозитария в иностранном депозитарии.
Документ вступает в силу со дня официального опубликования. Предыдущий указ от 22 июня 2022 года, которым определялся порядок исполнения обязательств по евробондам, теперь перестает действовать.
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