Центробанк расширил перечень признаков мошеннических переводов

Фото: cbr.ru

В России расширен список признаков, которые финансовые организации смогут расценивать как мошеннические. Новые правила вступят в силу 1 января будущего, 2026 года, следует из приказа Банка России.

Перечень признаков осуществления перевода денежных средств без добровольного согласия клиента увеличился вдвое, с шести до 12.

В частности, в списке фигурирует перевод самому себе через Службу быстрых платежей (СБП) суммы более 200 тыс. рублей менее чем за 24 часа до перевода средств другому лицу, в адрес которого шесть месяцев не совершалось транзакций. Эта мера была анонсирована регулятором ранее.

Кроме того, в перечень включены:

– наличие сведений о получателе перевода или его гаджете в ГИС противодействия правонарушениям, совершаемым с использованием информационных и коммуникационных технологий;

– превышение установленного правилами платежной системы времени направления ответа на запрос при взаимодействии банкомата и платежной карты или токенизированной (цифровой) платежной карты;

– отправка оператором услуг платежной инфраструктуры информации об уровне риска мошеннической операции и факторах риска компрометации его гаджета в авторизационных сообщениях;

– наличие вредоносной программы на устройстве клиента, использование нетипичного провайдера, смена номера телефона для входа в онлайн-банк или в личном кабинете на портале госуслуг менее чем за 48 часов до проведения транзакции, а также ряд других признаков;

– запрос на внесение наличных на счет клиента с применением токенизированной карты с помощью банкомата в течение 24 часов с момента трансграничного перевода в пользу других физических лиц на сумму свыше 100 тыс. рублей.

Помимо этого, в список добавлены два признака мошеннических операций с цифровым рублем:

– наличие информации о получателе средств в базе данных о мошенниках, которую составляет Центробанк;

– совпадение данных получателя средств или его гаджета с данными, которые ранее были квалифицированы как связанные с мошенническими действиями.