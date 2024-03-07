Центробанк продлил ограничения на снятие наличной иностранной валюты еще на полгода

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Банк России продлил ограничения на снятие наличной иностранной валюты еще на полгода, до 9 сентября 2024-го. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Такое решение вызвано продолжающими действовать антироссийскими «санкциями, которые запрещают отечественным финансовым институтам приобретать наличную валюту западных стран», пояснили в ЦБ.

Граждане, чей валютный счет или вклад был открыт до 9 марта 2022 года, могут снять с него, независимо от валюты вклада или счета, не более 10 тыс. долларов США или эквивалентную сумму в евро. Остальные средства по-прежнему можно получить в рублях.

При этом для банков продлен на шесть месяцев запрет взимать с граждан комиссию при выдаче валюты со счетов или вкладов. Валютные переводы без открытия счета и через электронные кошельки выдаются в рублях, уточнили в Центробанке.

Юридическим лицам из числа нерезидентов, как и прежде, до 9 сентября текущего года не смогут получать наличные в американских долларах, евро, фунтах стерлингов и японских иенах. По другим валютам ограничений нет.

Юридические лица — резиденты в ближайшие полгода смогут снимать со счетов наличные доллары, евро, фунты и иены только на командировочные расходы исходя из установленных в соответствии с законодательством нормативов оплаты.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что прирост наличной иностранной валюты у россиян в 2023 году составил 1,4 трлн рублей.