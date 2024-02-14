ЦБ: Прирост наличной иностранной валюты у россиян в 2023 году составил 1,4 трлн рублей

В 8,72 трлн рублей оценил ЦБ размер объема наличной инвалюты у российских домохозяйств на начало 2024 года, пишет РИА Новости.

Уточняется, что за последний год эта сумма выросла на 1,4 трлн рублей. Однако в сравнении с 2022-м сумма прироста оказалась почти в 2,3 раза меньше (тогда прирост оценили в 3,2 трлн).

Также ЦБ сообщает, что в декабре 2023-го в связи «с сезонными закономерностями» наличного рубля у россиян стало больше, но темп прироста оказался гораздо меньше, чем за аналогичный месяц предыдущих лет.

Причиной обмена «доллар-рубль» Центробанк назвал высокие ставки по банковским вкладам. При этом средства на счетах в банках-нерезидентах в декабре 2023-го стали увеличиваться меньше, чем в ноябре того же года.