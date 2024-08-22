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Экономика 22 августа 2024 16:58

Центробанк предложил втрое увеличить страховое покрытие эскроу-счетов

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Центробанк предложил втрое увеличить страховое покрытие эскроу-счетов
Эльвира Набиуллина
Фото: kremlin.ru

Банк России предлагает увеличить максимальный размер страхового покрытия эскроу-счетов в три раза: с 10 млн рублей до 30 млн. Об этом сообщила председатель Центрального банка Эльвира Набиуллина на совещании у Президента РФ Владимира Путина.

«Размер страхового покрытия таких средств сейчас составляет 10 млн рублей. С учетом динамики цен мы предлагаем эту сумму увеличить до 30 млн рублей», — отметила руководитель регулятора (цитата по ТАСС).

«Мы обсудили это и с АСВ, и с Министерством финансов, в целом они поддерживают идею. Если все поддерживают, мы в ближайшее время проработаем внесение соответствующих законодательных изменений», — уточнила Набиуллина.

Ранее стало известно, что Центробанк вместе с Министерством финансов РФ и Агентством страхования вкладов прорабатывает возможность повышения страхового лимита по эскроу-счетам при покупке жилья как минимум до 20 млн рублей с нынешних 10 млн, замечает агентство.

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#эскроу-счета #банк россии #Эльвира Набиуллина
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