Центробанк предложил шесть шагов для борьбы с бедностью в России

Банк России назвал шесть шагов для решения проблемы бедности в стране. Этому, как заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, поспособствует снижение инфляции, борьба с мошенниками, защита населения от чрезмерной закредитованности, повышение финансовой грамотности, помощь людям с низкими доходами и тем, кто оказался в сложной жизненной ситуации.

«Надо развивать финансовые продукты для людей с невысокими доходами, такие, как социальный счет и социальный вклад. И, конечно, специальные программы финансовой грамотности, которые снижают риски людей, помогают им правильно ориентироваться, использовать возможности финансового рынка для сбережения своих доходов, для приумножения», — приводит ТАСС отрывок из ее выступления на пленарном заседании Государственной Думы.

Ранее Набиуллина заявила, что пик инфляции в России остался позади.