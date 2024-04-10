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Экономика 10 апреля 2024 12:52

Набиуллина: Пик инфляции в России остался позади

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Набиуллина: Пик инфляции в России остался позади
Фото: duma.gov.ru

Жесткая денежно-кредитная политика в России дала первые результаты, и пик инфляции остался позади. Об этом, выступая на пленарном заседании Госдумы, посвященном рассмотрению годового отчета ЦБ за 2023 год, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

Она заявила, что повышение ключевой ставки помогло избежать двузначного роста цен в период с июля по ноябрь. В декабре-январе же инфляционное давление снизилось и к настоящему моменту находится на уровне 6%.

«Если бы мы не повысили ключевую ставку, то инфляция была бы сильно больше тех 7,4%, которые мы получили по итогам прошлого года. Более того, она продолжила бы ускоряться и сейчас. Высокой ставкой мы защищаем реальные доходы граждан, это прямой вклад денежно-кредитной политики в борьбу с бедностью», — уверена Набиуллина.

#инфляция #банк россии
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