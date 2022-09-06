Центробанк ограничит продажу неквалифицированным инвесторам бумаг недружественных стран

Брокерам придется ограничить приобретение неквалифицированными инвесторами ценных бумаг, которые выпустили эмитенты из стран, признанных недружественными. Соответствующее поручение разослал Банк России, сообщает пресс-служба регулятора.

С 1 октября текущего года такие сделки станут возможны лишь при условии, что доля подобных бумаг в портфеле инвестора после покупки не превысит 15%. После промежуточных этапов сокращений покупка соответствующих инструментов и вовсе окажется под запретом.

«С 1 ноября 2022 года порог для таких сделок составит 10% портфеля клиента, с 1 декабря — 5%. С 1 января 2023 года брокеры должны будут приостанавливать исполнение любого поручения неквалифицированного инвестора по увеличению позиции по ценным бумагам иностранных эмитентов из недружественных стран», — уточнили в ЦБ.

Принятие такого решения руководство Центробанка объяснило необходимостью минимизировать инфраструктурные риски. Дело в том, что иностранные депозитарии могут без предупреждения заблокировать возможность распоряжаться активами для российских инвесторов. «От такой блокировки уже пострадали более 5 млн инвесторов», — напомнили в пресс-службе регулятора.

Кроме того, неквалифицированным инвесторам ограничат покупку и продажу поставочных производных финансовых инструментов на основе бумаг эмитентов из недружественных стран, а также увеличение коротких позиций по таким ценным бумагам.

«Ограничения не распространяются на операции по закрытию коротких позиций, а также на операции с иностранными бумагами российских компаний и эмитентов из дружественных стран», — заверили вместе с тем в ЦБ. И добавили, что регулятор примет решение по операциям с бумагами эмитентов из дружественных стран позднее.

Отношения РФ с большинством стран Запада резко ухудшились после начала специальной военной операции на Украине. В перечень государств, которые признаны совершающими недружественные действия, включили в том числе Австралию, Великобританию, Европейский Союз, Канаду, Сингапур, США, Украину, Швейцарию и Японию. Позднее список был расширен, о чем сообщал «Татар-информ».