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Центробанк объяснил приостановку торгов гонконгским долларом
Банк России объяснил решение приостановить с 13 июня торги гонконгским долларом на Московской бирже желанием сократить риски для финансового рынка. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регулятора.
«Что касается гонконгского доллара, то эта валюта привязана к доллару США, и банки, которые проводят расчеты в этой валюте, традиционно применяют достаточно жесткий комплаенс, расчеты удлиняются. Поэтому для сокращения рисков было принято решение приостановить торги и гонконгским долларом», — пояснили в Центробанке.
Ночью ЦБ сообщил о приостановке торгов гонконгским долларом с сегодняшнего дня и о переносе начала торговой сессии на Московской бирже на 9.50 утра.
Соединенные Штаты накануне, 12 июня, объявили о новых санкциях против России. Рестрикции затронули в том числе группу Московской биржи, Национальный клиринговый центр и Национальный расчетный депозитарий.
Соответственно, торги долларами и евро на Мосбирже оказались под запретом. При этом в Банке России заверили, что курс рубля останется единым и рыночным (он будет рассчитываться по внебиржевому рынку).
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